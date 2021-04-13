Липецкие власти намерены использовать инфраструктурные облигации для развития территорий

ЛИПЕЦК, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Липецкой области намерены активно использовать механизм инфраструктурных облигаций для реализации проектов комплексного развития территорий. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов по итогам своего участия в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда".

"Этот инструмент позволит нивелировать расходы регионального бюджета на строительство или реконструкцию инфраструктуры на участках застройки по программе комплексного развития территорий", - сказал Артамонов. Он напомнил, что комплексное обновление городских территорий "направлено, прежде всего, на улучшение качества жизни населения" и власти "активно работают в этом направлении".

В качестве примера глава областной администрации привел Липецк, где для реализации механизма реновации рассматриваются 10 территорий. "Приоритет программы отдан представленной территории по причине возможности синхронизации на данном участке федеральных проектов", - заметил Артамонов.

Ранее правительство РФ утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Программа должна обеспечить доступное финансирование строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья. Денежные средства будут выдаваться на срок до 15 лет под льготную ставку, которая будет обеспечиваться субсидией из федерального бюджета. Поручителем по облигациям выступает ДОМ.РФ, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ. Для этих целей ДОМ.РФ создал специализированное общество проектного финансирования, которое в ближайшее время приступит к размещению ценных бумаг.