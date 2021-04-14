Мишустин осмотрел строительство детского сада в Каспийске

КАСПИЙСК /Дагестан/, 14 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел строящийся детский сад в новом микрорайоне Каспийска в Дагестане.

Во время посещения будущего детсада и общения с многодетными матерями, которые ожидают введения в строй этого дошкольного учреждения, глава кабмина отметил, что в рамках реализации нацпроектов в республике уже построено несколько детских садов и школ, общая сумма федерального финансирования по этому направлению превышает 8 млрд рублей. Мишустину доложили, что в настоящее время в целом в Дагестане строится 58 садиков и 32 школы.

"Главное только, чтобы мы не отставали от сроков, потому что люди этого ждут, и в Дагестане пока еще третья смена [в школах сохраняется]", - сказал премьер, отметив, что врио главы региона Сергей Меликов, как и другие коллеги, с этим борется.

Мишустин подчеркнул, что и местные жители, и семьи военнослужащих Каспийской флотилии должны быть обеспечены хорошими социальными условиями, в том числе садиками и школами. "Это - главное. Потому что климат здесь великолепный, очень красивая земля", - заметил глава кабмина.

Он заверил, что реализация соответствующих инвестиционных программ по возведению социальных проектов будет продолжена. "Все, что запланировано [по средствам], будет вовремя доведено", - заключил Мишустин.