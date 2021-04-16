Росреестр приступил к созданию цифровой платформы со сведениями о земле и недвижимости

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Росреестр начал разработку цифровой платформы, на которой будут объединены сведения о земле и недвижимости из разных федеральных и региональных ресурсов. Об этом сообщил в ходе итоговой коллегии Росреестра руководитель ведомства Олег Скуфинский.

"Сейчас Росреестр приступил к разработке цифровой платформы в рамках реализации эксперимента. На единой цифровой платформе будут интегрированы сведения о земле и недвижимости, которые сейчас содержатся в разных федеральных и региональных информационных ресурсах", - отметил Скуфинский.

Руководитель Росреестра напомнил, что эксперимент по созданию единого информационного ресурса о земле и недвижимости проходит в четырех пилотных регионах, среди которых Республика Татарстан, Иркутская область, Пермский и Краснодарский края. Единый информационный ресурс объединит сведения из государственных информационных систем, например, Минэкономразвития, Минприроды, Минсельхоза, Минкультуры, Росреестра, ФНС, Росимущества, Рослесхоза, Роснедр, Росводресурсов, госкорпорации "Роскосмос", и региональных информационных системы. По словам Скуфинского, на базе единого информационного ресурса о земле и недвижимости появятся сервисы "Земля для стройки", "Земля просто", "Анализ состояния и использования земель", которые помогут в онлайн-режиме выбрать подходящий земельный участок, зарегистрировать на него право собственности и проанализировать состояние и использование земель. Ведомство планирует в течение 2021 года ввести в опытную эксплуатацию ФГИС единого информационного ресурса, а также подготовить предложения по распространению системы по всей стране.

Услуги в цифровом формате

Кроме того, Скуфинский сообщил, что Росреестр оказывает около 80% своих услуг в цифровом формате.

"В настоящее время 79% всех услуг Росреестра оказывается в цифровом формате, из них 31% - учетно-регистрационные действия (регистрация ипотеки, договоров долевого участия, а также сделок на вторичном рынке жилья). В электронном виде предоставляется 91% сведений из ЕГРН", - сказал он.

В частности, за 2020 год доля электронных ипотечных сделок выросла с 9% до 37%. Также увеличилась доля электронных пакетов документов по договорам долевого участия - с 20% в 2019 году до около 40% сегодня.

Электронная подача документов на регистрацию недвижимости стала особенно популярной после начала пандемии коронавируса. В Росреестре добавляют, что и после снятия ограничений сохраняется высокий интерес к электронным услугам ведомства. До 2023 года Росреестр планирует создать несколько клиентских сервисов, которые помогут быстрее оформлять недвижимость, искать земли для жилья и ведения бизнеса, а также сервисы для взаимодействия с кадастровыми инженерами.

Отказ от бумажного документооборота

Скуфинский сообщил, что Росреестр разработал законопроект, при принятии которого ведомство планирует полностью перейти на электронный документооборот к концу 2024 года.

"11 млн дел, которые занимают почти три футбольных поля, ежегодно формируется в Росреестре на бумажном носителе. Поэтому мы приняли ряд организационных решений, связанных с радикальным сокращением бумажного документооборота в системе, и подготовили соответствующий законопроект. Надеемся, он будет принят в этом году, что нам позволит практически полностью избавиться от бумажного документооборота", - сказал Скуфинский.

По его словам, в целом исторически накопленные в Росреестре архивы занимают 51 футбольное поле, причем половина из них уже переведена в электронный вид. К концу 2024 года планируется оцифровать 90% архивов.Эта работа напрямую влияет на качество и скорость оказания услуг, а также на возможность их экстерриториального оказания, отметил руководитель Росреестра.