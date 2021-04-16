Четверо сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Недвижимость за границей есть в пользовании или собственности лишь у четверых российских сенаторов из 167 членов палаты, подавших сведения о доходах за 2020 год. По итогам 2019 года зарубежной недвижимостью владели шесть сенаторов.

Так, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, представитель Красноярского края Андрей Клишас, задекларировавший доход за 2020 год в размере около 13 млн рублей, владеет дачным земельным участком площадью 543 кв. м и жилым домом площадью 432 кв. м в Швейцарии.

Представитель Удмуртии в Совфеде, первый заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и госстроительству Любовь Глебова, задекларировавшая за 2020 год доход в размере чуть более 14 млн рублей, имеет земельный участок площадью 541 кв. м для размещения домов многоэтажной жилой застройки в равных долях с супругом и жилой дом такой же площади в Германии.

Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, указавший в декларации доход в размере более 260 млн рублей, имеет в пользовании жилой дом в Великобритании площадью 489,3 кв. м.

В свою очередь сенатор от Ивановской области Виктор Смирнов владеет сезонными апартаментами в Болгарии. Их площадь составляет 45,3 кв. м.