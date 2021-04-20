Число сделок со вторичным жильем в Москве выросло в марте на 4%

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Около 15,3 тыс. сделок на вторичном рынке жилья зарегистрировано в Москве в марте, что на 4% больше, чем годом ранее, сообщила во вторник пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Управлением Росреестра по Москве в марте 2021 года зарегистрировано 15 333 перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья - в 1,3 раза (+27%) больше предыдущего месяца (12 065). В сравнении с аналогичным месяцем прошлого года (14 801) показатель увеличился на 4%", - говорится в сообщении

В целом в первом квартале 2021 года оформлено 35 тыс. переходов прав на вторичном рынке жилья, что на 3% больше, чем за этот же период 2020 года (34 тыс.).

Как отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, в марте жители Москвы стабильно регистрируют больше переходов прав на вторичном рынке жилья, чем в феврале.

"При этом совокупный показатель текущего года еще по итогам двух первых месяцев превысил прошлогодний, но все еще оставался меньше объема 2019 года, когда фиксировались максимальные значения по сделкам за всю историю столичной статистики. По итогам первого квартала вторичный рынок Москвы почти догнал рекордный 2019 год, уступив лишь незначительные полпроцента или 176 переходов прав", приводятся в сообщении слова Майданова.