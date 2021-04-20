Россияне смогут получить данные о своей недвижимости на Госуслугах

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Возможность получать на портале государственных услуг информацию о находящейся в собственности недвижимости появится у россиян. Как сообщает во вторник пресс-служба кабмина, этот сервис заработает уже в 2021 году.

"Среди сведений, которые будут отображаться в личном кабинете, - вид объекта недвижимости и его назначение, дата ввода в эксплуатацию, кадастровый номер и кадастровая стоимость, площадь помещения и его основные характеристики, размер доли в праве собственности", - говорится в сообщении.

Информация будет загружаться из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и будет доступна пользователям для ознакомительного просмотра. Эти сведения могут потребоваться гражданам при совершении сделок с недвижимостью, а также при управлении многоквартирными домами. Кроме того, пользователь портала госуслуг при желании сможет предоставлять такие данные банкам при подаче заявки на кредит. "Это упростит процесс оформления займов, поскольку гражданам не потребуется тратить время на запрос и получение бумажных документов", - говорится в сообщении. Заверенные выписки из ЕГРН по-прежнему будет выдавать Росреестр.

В кабмине напомнили, что работа по расширению доступа к сведениям на портале госуслуг ведется в рамках эксперимента по повышению качества и связанности данных в государственных информационных ресурсах, он стартовал 1 июля 2019 года. Цель эксперимента - апробировать основные подходы к созданию национальной системы управления данными. В числе участников проекта - Минцифры, Минэкономразвития, Минфин, ФНС, Росреестр, Федеральное казначейство, банки и страховые организации.