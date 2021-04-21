Число сделок с ипотекой в Москве в I квартале 2021 года выросло на 7%

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало более 26,5 тыс. ипотечных договоров в первом квартале 2021 года, что на 7% превышает показатель прошлого года. Об этом сообщает в среду пресс-служба управления.

"Всего в первом квартале 2021 года зарегистрировано 26 534 ипотечных договора, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года (24 864) и на 30%, чем двумя годами ранее (20 388)", - отмечается в сообщении.

При этом в марте зарегистрировано более 11,4 тыс. сделок с ипотекой, что на четверть выше показателя февраля и на 10% - марта 2020 года.

"Если смотреть на общий объем сделок (55 890), включая не только жилой фонд, но и нежилой, то он распределился в соизмеримых долях: жилье (26,5 тыс.) и нежилые помещения (29,4 тыс.)", - цитирует пресс-служба руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова. По его словам, нет предпосылок к снижению показателей по ипотеке, а покупка квартиры в Москве рассматривается как надежный вариант вложения денежных средств.