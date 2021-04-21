Мутко считает важным создание реестра компаний по строительству частных домов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Институт развития ДОМ.РФ в рамках реализации комплекса мер по развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС) считает важным создать реестр строительных компаний, которые занимаются частным домостроением. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах перед Посланием президента РФ Федеральному собранию.

Как отметил глава ДОМ.РФ, программы государственной поддержки ИЖС должны быть комплексными. "Первое - это типологизация домов. Сейчас мы, ДОМ.РФ, совместно с Минстроем объявили конкурс на типовые проекты, их будет около 90, в том числе деревянных, которые мы отберем, проведем экспертизу, будет приблизительно понятна их стоимость. Люди смогут взять готовый проект, уже оцененный, который может рассматриваться как залог. Второе - это то, что сегодня связано со строительными компаниями. Конечно, мы хотели бы сегодня сделать реестр строительных компаний", - сказал Мутко.

По его словам, сегодня в России около половины жилья строится индивидуально гражданами, а опросы показывают, что до 70% семей хотели бы жить в частном доме. При этом ИЖС занимает около 1% в доле выдачи ипотечных кредитов. "Расширение ипотеки на возможности финансирования ИЖС - мера, конечно, очень целесообразная. Сегодня уже около 135 тыс. семей с начала [действия] программы [семейной ипотеки] улучшили свои жилищные условия, мы полагаем, что расширение ее на ИЖС поможет [привлечь] еще до 20 тыс. граждан", - добавил гендиректор ДОМ.РФ.

В то же время Мутко обратил внимание, что развитие индивидуального домостроения должно быть поддержано созданием инфраструктуры. По его словам, в целом по стране наблюдается дефицит подготовленных земель под ИЖС, нет участков, которые обеспечены инженерной и социальной инфраструктурой. Одной из мер, которая позволит сбалансировать спрос и предложение на рынке жилья, может стать программа инфраструктурных облигаций, считает Мутко.

"ИЖС требует очень особого внимания. Сейчас совместно с Минстроем мы разработали проект федерального закона, он будет направлен на то, чтобы ИЖС можно было строить с привлечением механизмов проектного финансирования - так, как на многоквартирное жилье", - отметил гендиректор ДОМ.РФ.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с руководством правительства рассказывал, что программа поддержки индивидуального жилищного строительства начнет работать в России до конца 2021 года. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, в свою очередь, отмечал, что без развития индивидуального жилищного строительства невозможно выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года.

О расширении программы семейной ипотеки

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке до 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина. Семейная ипотека также доступна семьям с одним ребенком, если у него есть инвалидность. Программа дает возможность не только взять кредит на квартиру в новостройке, но и рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Оператором программы семейной ипотеки выступает ДОМ.РФ.

Ранее правительство РФ расширило условия программы семейной ипотеки на строительство частного дома и приобретение земельного участка.