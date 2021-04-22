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"Сбер" сообщил, что скорость строительства жилья выросла на 25% после перехода на эскроу

Российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую с июля 2019 года
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Скорость строительства жилья в России выросла в среднем на 25% после перехода отрасли на проектное финансирование и механизм счетов эскроу. Об этом сообщил в четверг заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции "Сбера" для девелоперов жилой недвижимости.

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"Благодаря тому, что [проектное] финансирование поступает [застройщикам] устойчиво, вопрос проблемных дольщиков в наших проектах отсутствует. И в среднем скорость строительства на 25% быстрее, а это значит, что проекты становятся еще более эффективными. Это делает отрасль жилищного строительства более привлекательной", - сказал Попов.

Также, по его словам, кредитный портфель девелоперов в "Сбере" превысил 1 трлн рублей.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.

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