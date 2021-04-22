Почти 1,7 тыс. квартир подготовили в Москве для очередников на улучшение жилищных условий

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Около 1,7 тыс. квартир для жителей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, подготовили в Москве. Квартиры полностью готовы к проживанию, сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В районе Некрасовка готово 1 693 квартиры для москвичей, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, и детей-сирот. Для них предназначено более половины жилья в новостройках на улицах Маресьева, Вертолетчиков и Маршала Еременко. 13 многоквартирных домов на 2,7 тыс. квартир в Некрасовке построили в рамках адресной инвестиционной программы", - сообщается на сайте.

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, многоквартирные дома уже введены в эксплуатацию. "Сейчас сотрудники департамента городского имущества, казенного предприятия "Управление гражданского строительства" и компании-подрядчика проводят техническую приемку помещений. Они оценивают качество отделки и отсутствие дефектов, а также соответствие заявленным параметрам", - сообщил Ефимов.

Он добавил, что город уже принял более трети от общего объема построенного в Некрасовке жилья - почти 600 квартир. Полностью эта работа завершится в июне.

"Москвичи, стоящие на жилищном учете, а также дети-сироты получат от города благоустроенные, готовые к проживанию квартиры: в них есть обои, ламинат, плитка, необходимый набор сантехники, мойка на кухне и электрическая плита. Минимальная площадь однокомнатных квартир - 32 кв. м, двухкомнатных - 54 кв. м, трехкомнатных - 74 кв. м. Большая часть, то есть 10 домов - 17-этажные, два дома - 25-этажные и один - 14-этажный. Они находятся в пешей доступности от станции метро "Некрасовка", рядом есть вся необходимая социальная и коммерческая инфраструктура. Вблизи расположены Зенинский парк и река Пехорка, кроме того, часть домов расположена на берегу большого водоема - Черного озера", - добавляется на сайте.

Очередь на жилье сокращается

Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, по мере приемки информация о квартирах направляется москвичам. В случае согласия на предложенный вариант департамент издает соответствующее распоряжение и оформляет договор социального найма. Если же следует отказ, квартира предлагается другим семьям в порядке очередности, а отказавшемуся очереднику предлагают другие варианты.

"С 2010 года, когда на жилищном учете в столице состояли более 138 тыс. семей, очередь нуждающихся в жилье москвичей достигла наименьших значений и продолжает ежегодно сокращаться. К середине апреля 2021 года этот список насчитывает 48,1 тыс. семей. В среднем очередь на улучшение жилищных условий ежегодно сокращается на 10%. Это происходит за счет предоставления квартир из городского жилищного фонда и путем денежных выплат из бюджета для приобретения или строительства жилья", - уточняется на сайте.

Так, около 80% предоставляемых очередникам квартир находится в домах-новостройках, а 20% - во вторичном фонде после проведенного ремонта.

"Москва является национальным лидером по обеспечению жильем детей-сирот. За 10 лет - с 2011 по 2020 год - город предоставил им 6 285 благоустроенных квартир. В 2021 году жилье получат не менее 900 детей-сирот, проживающих в столице и достигших совершеннолетия. Очереди и задолженности города перед этой категорией москвичей нет. Вся работа ведется в плановом режиме", - заключается на сайте.