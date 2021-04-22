Минстрой оценил возможный объем строительства жилья на ближайшие три года в 200 млн кв. м

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Возможный объем жилищного строительства в регионах на ближайшие два-три года оценивается почти в 200 млн кв. м, его необходимо будет обеспечить инфраструктурой. Об этом сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на конференции Сбера для девелоперов жилой недвижимости.

"Градостроительный потенциал (возможный объем жилищного строительства с учетом оценки работы по развитию территорий, проведенной регионами на сегодня - прим. ТАСС), который коллегами в регионах наработан, - а это порядка 200 млн кв. м, в том числе и ИЖС, - в следующие два-три года должен быть обеспечен необходимой инфраструктурой. Здесь и бюджетные инфраструктурные кредиты, и инфраструктурные облигации, и средства ФНБ на модернизацию сетей. Все это сегодня уже в проработке с регионами", - сказал Стасишин.

По словам Стасишина, реформа проектного финансирования, меры поддержки государства привели к тому, что застройщики вкладывались в покупку земельных участков и готовы к увеличению объемов жилищного строительства.

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному собранию заявил, что средства Фонда национального благосостояния и инфраструктурные кредиты будут работать на все регионы России. Кроме того, по словам президента, ставка по займам для застройщиков на создание инфраструктуры при возведении жилых кварталов составит 3-4% годовых, кредиты будет предоставлять институт развития ДОМ.РФ за счет субсидий из федерального бюджета.