Минстрой создает рабочую группу для доработки законопроекта об архитектурной деятельности

СИРИУС /Федеральная территория/, 23 апреля. /ТАСС/. Рабочая группа для доработки законопроекта об архитектурной деятельности в России, касающегося в том числе статуса главного архитектора города, планируется к созданию в Минстрое России. Об этом сообщил в пятницу журналистам замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков в кулуарах Международного строительного чемпионата.

"Планируется к созданию рабочая группа. Две недели назад мы собрались с основными разработчиками и решили, что нам надо довести этот законопроект до конца", - сказал он, уточнив, что получивший противоречивые отзывы законопроект будет еще раз проанализирован.

По словам Волкова, законопроект состоит из нескольких блоков, среди них допуск к профессии, архитектурные конкурсы, роль архитектора-градостроителя, а также роль коллегиального органа архитектурного совета. "С моей точки зрения, обязательно должен быть главный архитектор региона, главный архитектор города, по крайней мере, крупных городов, а они у нас есть далеко не везде, по-моему, менее чем в 20% городов есть главные архитекторы. Целесообразно ставить вопрос и о главном архитекторе агломерации", - сказал замминистра, отметив, что в весеннюю сессию принять этот законопроект в любом случае не получится.

Ранее президент Союза архитекторов России Николай Шумаков сообщал ТАСС, что действующий закон "Об архитектурной деятельности в РФ", принятый Госдумой 18 октября 1995 года, утратил актуальность. Предпринимались попытки внести в него изменения. Одна из концепций была разработана еще в 2017 году, однако впоследствии в нее вносились коррективы, поскольку архитектурное сообщество не могло прийти к единому решению.