Совфед одобрил закон о расширении использования ипотечных льгот для многодетных

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, уточняющий цели ипотечного кредита по государственной программе софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей. Теперь программа может быть распространена и на кредиты на строительство или покупку недостроенного дома.

"Предлагается уточнить цели предоставления ипотечного кредита (займа), в отношении которого могут быть предоставлены меры государственной поддержки. <...> Предусматривается, что целью ипотечного кредита может быть строительство объекта индивидуального жилищного строительства и приобретение объекта незавершенного строительства", - говорится в пояснительной записке к документу.

С сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок и последующие дети.

Согласно закону, многодетные родители смогут использовать эти средства не только на покупку или постройку индивидуального жилья, но и на приобретение строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве, а также для ремонта или паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива. Кроме того, получить господдержку можно будет по кредитам, целью которых является приобретение жилого помещения с ремонтом или неотделимыми улучшениями.

Закон определяет перечень возможных кредиторов по кредитным договорам (договорам займам), на полное или частичное погашение которых направляются средства в рамках мер господдержки: это кредитная организация, единый институт развития в жилищной сфере, организация, предоставляющая ипотечные займы, ипотечный агент, а также учреждение, созданное по решению правительства для обеспечения накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

Меры государственной поддержки будут действовать также в отношении ипотечных жилищных кредитов (займов), которые предоставлены на приобретение или строительство включенных в программу объектов недвижимости, включая оплату неотделимых улучшений, оплату ремонта этих объектов, уплату страховых премий по договорам страхования.