Банк ДОМ.РФ намерен выдать 2 млрд рублей по ипотеке на строительство индивидуальных домов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ планирует, что выдача ипотеки на индивидуальное жилищное строительство составит в 2021 году 2 млрд рублей, сообщил в четверг журналистам гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Мы только у себя в банке хотим до конца года на 2 млрд рублей попробовать выдать ипотеку на ИЖС, задачу себе такую поставили", - сказал Мутко.

Он добавил, что осенью должен быть разработан закон, который позволит применять механизм эскроу для индивидуального жилищного строительства. К этому времени ДОМ.РФ проведет архитектурный конкурс на лучший типовой проект индивидуального дома.

ДОМ.РФ запустил собственную программу льготной ипотеки на частные дома по ставке до 6% годовых 1 декабря 2020 года. Программа действует до 30 июня 2021 года. По ее условиям, ипотека предоставляется на строительство типовых домов комплексной застройки или домов по индивидуальному проекту на территории с транспортной и социальной инфраструктурой, дополнительного залога не требуется. Максимальная сумма ипотеки составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн для других субъектов РФ. Первоначальный взнос на такую ипотеку должен быть не меньше 20%, ипотека выдается на срок до 20 лет.

При этом в апреле правительство РФ расширило условия программы семейной ипотеки на строительство частного дома и приобретение земельного участка. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что за счет изменений дополнительно может быть выдано более 20 тыс. ипотек на общую сумму около 79 млрд рублей. На эти средства можно построить 2,8 млн кв. м жилья.