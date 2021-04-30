Эксперты: сумма закупок работ по строительству зданий в I квартале выросла в 15 раз

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Сумма закупок компаниями с госучастием работ по возведению зданий в первом квартале 2021 года выросла более чем в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличившись до 2,3 трлн рублей. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в аналитическом центре электронной торговой площадки "Росэлторг".

Площадка провела анализ закупок российских госкомпаний, осуществляемых в рамках федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" по видам экономической деятельности.

"Закупки по коду "Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства" остаются одними из наиболее востребованных у госкомпаний, если оценивать осуществление электронных процедур с точки зрения начальной (максимальной) цены (НМЦ, сумма с которой начинаются торги) договора. Так, в первом квартале 2020 года таких закупок было опубликовано на 211,88 млрд рублей. Однако в течение аналогичного периода 2021 года закупки по коду 42 отошли на второе место, уступив процедурам по коду "Здания и работы по возведению зданий". Работ по возведению зданий в 2021 году планируется в разы больше, чем в предыдущем. Сумма НМЦ таких закупок по сравнению с первым кварталом 2020 года в этом году увеличилась более, чем в 15 раз - со 152,48 млрд до 2,324 трлн рублей", - сказали в "Росэлторге"

Стабильно в топе по объему НМЦ держатся "работы строительные специализированные" - их закупка госкомпаниями в первом квартале 2021 года также увеличилась со 160,47 млрд до 170,18 млрд рублей.

Что касается данных по количеству разыгрываемых лотов, то топ в первом квартале как 2020, так и 2021 года остается неизменным. Наиболее востребованные товары и услуги, закупаемые госкомпаниями: работы строительные специализированные; услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа; оборудование компьютерное, электронное и оптическое. Количество лотов указанных категорий является сравнимым - к примеру, 15,7 тыс. лотов в 2020 году против 14,5 тыс. лотов в 2021 в строительных работах.

"Росэлторг" - крупнейший в России федеральный оператор электронных торгов для государственных и муниципальных заказчиков, а также госкомпаний и коммерческих предприятий. Клиенты "Росэлторга" - это свыше 350 тыс. заказчиков и более 550 тыс. участников торгов.