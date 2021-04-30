Средняя ставка по ипотеке в марте снизилась до 7,23%

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в марте 2021 года в России, снизилась на 0,03 процентных пункта (п. п.) по сравнению с февралем 2021 года, до 7,23%, следует из данных Банка России.

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Средняя ставка по выданным ипотечным кредитам на уровне 7,23% была зафиксирована также в январе 2021 года. По статистике ЦБ, в марте 2021 года банки выдали более 178,1 тыс. кредитов, что на 22,8% выше показателя февраля 2021 года и на 33% - марта 2020 года. Объем выданных средств превысил в марте 500,9 млрд рублей, это на 24,2% больше, чем месяц назад, и на 52% - чем год назад.

В целом за первый квартал 2021 года выдано более 418,1 тыс. ипотек на более 1,16 трлн рублей, что на 25,8% превышает прошлогодние показатели по количеству кредитов и 43% - по объему.

Средневзвешенный срок кредитования по ипотекам, выданным в марте 2021 года, достиг почти 19,5 лет.

Общий банковский портфель ипотечных кредитов к 1 апреля увеличился до более 9,77 трлн рублей, за год рост составил 23,3%. В том числе объем просроченной задолженности за март 2021 года снизился на 0,83% по сравнению с февралем, до 71 млрд рублей.