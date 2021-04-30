Путин подписал закон о передаче Минстрою всех полномочий по регулированию работы ГИС ЖКХ

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ наделяется всеми полномочиями по утверждению нормативных правовых актов, регламентирующих работу государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ). Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас эти полномочия находятся в совместном ведении Минцифры и Минстроя. Ранее также был принят закон, согласно которому функции государственного заказчика, ответственного за координацию работ по созданию, эксплуатации и модернизации ГИС ЖКХ, были переданы Минстрою.

Теперь полномочия в сфере организационно-технических вопросов функционирования ГИС ЖКХ переходят исключительно в Минстрой, в том числе по установлению порядка взаимодействия иных информационных систем с ГИС ЖКХ и единых форматов для такого информационного взаимодействия.