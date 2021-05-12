Правительство прорабатывает вопрос о продлении программы льготной ипотеки для новостроек

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство работает над вопросом о форматах продления программы льготной ипотеки для новостроек. Об этом заявил, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства в 2020 году, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В середине этого года программа [льготной ипотеки для новостроек] завершается. По поручению президента правительство прорабатывает вопрос об объемах и форматах ее продолжения", - отметил Мишустин.

По его словам, около 45 тыс. семей взяли льготные кредиты по ставке до 3% процентов на покупку жилья в сельской местности и тысячи семей смогли улучшить жилищные условия благодаря "Дальневосточной ипотеке".