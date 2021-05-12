Хуснуллин призвал прописать в законе понятие "многофункционального дома"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Понятие "многофункционального дома" должно быть прописано в России законодательно с учетом опыта других стран. Такое мнение высказал в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия-24" по итогам отчета о деятельности правительства в 2020 году.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства в 2020 году, заявил, что вопрос легализации апартаментов в России нужно решить, но есть много нюансов. Поскольку есть разные точки зрения, премьер предложил создать рабочую группу с участием депутатов Государственной думы и поручил заняться этим Хуснуллину.

"Во всем мире есть понятие "многофункциональный дом", где в одном здании могут быть и офисы, и апартаменты. <…> Это просто надо прописать законодательно. У нас этого вообще понимания нет. Такого даже юридического понимания нет - "многофункциональный дом", - сказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, кабмин подготовил свою позицию по апартаментам. "Вместе с депутатами постараемся отработать максимально правильную конструкцию", - добавил Хуснуллин.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. Из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - они не обеспечены социальной инфраструктурой.

Группа сенаторов и депутатов в апреле внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. Так, предлагается ввести понятие "многофункциональные здания", то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. Законопроект дает право собственникам апартаментов зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое. Однако законопроект не распространяется на уже построенные здания с апартаментами.