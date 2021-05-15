В Москве на месте бывшей больницы в Ховрино строят четыре жилых корпуса

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Четыре жилых корпуса строят на месте бывшей Ховринской больницы в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках АИП мы ведем строительство четырех жилых корпусов на месте бывшей Ховринской больницы для решения городских задач и рефинансирования. Отмечу, что в программу реновации объект не включен, при этом предусматривается возможность использования квартир для улучшения жилищных условий участников программы с возможностью приобретения за дополнительную плату квартир большей площади и (или) с большим числом комнат", - сказал Бочкарев, уточнив, что сейчас ведутся работы по возведению каркасов зданий.

По словам заммэра, также в районе Ховрино в рамках АИП будет построено семь объектов образования.

Ранее Бочкарев сообщал, что строительство жилья и социальных объектов на месте снесенной недостроенной Ховринской больницы в Москве планируется завершить в течение двух с половиной лет. Там будет построено более 120 тыс. кв. м недвижимости.

Строительство Ховринской больницы на севере Москвы началось в 1980 году. Через пять лет объект стал долгостроем, а окончательно строительство было прекращено в 1992 году. В 2016 году власти приняли решение о сносе долгостроя. Досрочный снос недостроенной Ховринской больницы начался 23 октября 2018 года, а 21 ноября пресс-служба столичного департамента строительства сообщила о полном завершении демонтажа недостроенной Ховринской больницы на севере Москвы.