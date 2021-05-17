{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росреестр запустил сервис с тепловыми картами оборота сделок с недвижимостью

В ведомстве сообщили, что с помощью сервиса можно просмотреть удельное количество сделок с недвижимостью на 100 тыс. жителей, а также определить, в каких федеральных округах или регионах за определенный период было зарегистрировано больше всего или меньше всего сделок

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Росреестр разработал онлайн-сервис по аналитике рынка недвижимости, который представляет собой тепловые карты оборота сделок, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"С помощью нового сервиса можно получить информацию о количестве сделок с недвижимостью в субъектах Российской Федерации и федеральных округах. Сведения доступны поквартально, а также в целом за год", - говорится в сообщении.

Сервис "Сведения о сделках с недвижимостью", размещенный в открытом доступе на публичной кадастровой карте, будет полезен как профессиональным участникам рынка, так и заинтересованным гражданам в качестве аналитического инструмента, считает заместитель руководителя Росреестра Алексей Штейников.

"Тематические карты сгруппированы по типам сделок и отображают количество зарегистрированных ипотек, договоров долевого участия, купли-продажи. Во втором разделе сервиса по запросу пользователя формируется аналитика оборота рынка недвижимости в форме индикаторов, диаграмм, графиков и списка лидирующих субъектов РФ, с помощью которых можно отследить динамику изменений количества сделок", - приводятся в сообщении слова Штейникова.

Как уточнили в Росреестре, с помощью тепловых карт можно просмотреть удельное количество сделок с недвижимостью на 100 тыс. жителей, а также определить, в каких федеральных округах или регионах за определенный период было зарегистрировано больше всего или меньше всего сделок. Значения показателей будут зависеть от цвета, которым на карте помечен конкретный регион.

Теги
Россия
ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,1-0,7 п. п.
Снижение касается льготной госпрограммы, предложений для зарплатных клиентов, заемщиков с высоким первым взносом и пользователей электронных сервисов группы ВТБ
Читать полностью