Росреестр запустил сервис с тепловыми картами оборота сделок с недвижимостью

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Росреестр разработал онлайн-сервис по аналитике рынка недвижимости, который представляет собой тепловые карты оборота сделок, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"С помощью нового сервиса можно получить информацию о количестве сделок с недвижимостью в субъектах Российской Федерации и федеральных округах. Сведения доступны поквартально, а также в целом за год", - говорится в сообщении.

Сервис "Сведения о сделках с недвижимостью", размещенный в открытом доступе на публичной кадастровой карте, будет полезен как профессиональным участникам рынка, так и заинтересованным гражданам в качестве аналитического инструмента, считает заместитель руководителя Росреестра Алексей Штейников.

"Тематические карты сгруппированы по типам сделок и отображают количество зарегистрированных ипотек, договоров долевого участия, купли-продажи. Во втором разделе сервиса по запросу пользователя формируется аналитика оборота рынка недвижимости в форме индикаторов, диаграмм, графиков и списка лидирующих субъектов РФ, с помощью которых можно отследить динамику изменений количества сделок", - приводятся в сообщении слова Штейникова.

Как уточнили в Росреестре, с помощью тепловых карт можно просмотреть удельное количество сделок с недвижимостью на 100 тыс. жителей, а также определить, в каких федеральных округах или регионах за определенный период было зарегистрировано больше всего или меньше всего сделок. Значения показателей будут зависеть от цвета, которым на карте помечен конкретный регион.