Минстрой планирует увеличить норматив стоимости кв. м жилья во II полугодии на 13%

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Минстрой РФ предлагает увеличить норматив стоимости квадратного метра жилья в России во втором полугодии 2021 года по сравнению с первым полугодием на 13%, до 55 720 рублей. Проект приказа Минстроя РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2021 года в размере 55 720 рублей", - говорится в проекте приказа. При этом утвержденная нормативная стоимость квадратного метра жилья на первое полугодие 2021 года составляет 49 173 рубля.

Также в документе предлагаются показатели средней стоимости жилья для каждого региона на третий квартал 2021 года. Так, по сравнению со вторым кварталом 2021 года нормативную стоимость квадратного метра жилья планируется увеличить в 61 регионе РФ, а в 22 - оставить без изменений. Среди последних Липецкая, Тамбовская, Тверская, Ярославская, Архангельская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Оренбургская, Самарская области, Республики Коми, Дагестан, Ингушетия, Марий Эл, Мордовия, Хакасия, Чеченская Республика, Ненецкий автономный округ и Севастополь. В то же время в двух регионах - в Камчатском и Хабаровском краях - этот показатель планируется снизить на 12,8%, до 73 024 рублей и на 8%, до 81 559 рублей соответственно.

В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге норматив стоимости квадратного метра жилья может вырасти в третьем квартале на 4,9%, до 128 645 рублей, 71 526 рублей и 89 730 рублей соответственно. Заметное повышение нормативной стоимости жилья отмечается в регионах Дальневосточного федерального округа. В частности, в Приморском крае рост почти на 17%, до 108 095 рублей, Магаданской области - на 12,8%, до 94 550 рублей, Сахалинской области - на 35,6%, до 117 624 рублей за квадратный метр.

Нормативы стоимости квадратного метра используются при расчете различных социальных выплат по государственным программам либо при закупках жилья в целях переселения из ветхого и аварийного фонда, объяснил генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. При расчете этих показателей учитываются не только средние цены по Росстату на новостройки и вторичное жилье, взятые уже с понижающим коэффициентом 0,85, но и себестоимость строительства, а также индекс-дефлятор по всему виду деятельности "Строительство".