Эксперты: россияне стали чаще интересоваться арендой коммерческих помещений

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Интерес к аренде коммерческой недвижимости в первом квартале 2021 года вырос на 12% за год и почти на четверть по сравнению с предыдущим кварталом в России. Значительная часть всех запросов на аренду приходилась на помещения свободного назначения, которые подходят, например, для ставших особенно популярными в пандемию dark store и dark kitchen, говорится в исследовании "Авито Недвижимость".

"Спустя год после начала пандемии, оказавшей существенное влияние на рыночную ситуацию, зафиксирован рост спроса на аренду объектов коммерческой недвижимости - на 24% в среднем по России за первые три месяца года (+12% к аналогичному показателю 2020 г.). Объем предложения на рынке аренды также увеличился: его отметки превысили прошлогодние показатели на 15%, продемонстрировав в I квартале незначительный рост", - отмечается в исследовании.

В частности, интерес россиян к аренде складов вырос на четверть за первый квартал 2021 года по сравнению с прошлым годом, на помещения свободного назначения - на 24%, на офисы - на 4%, а на объекты общепита, наоборот, снизился на 11%, на торговые площади - на 2%. Среди регионов наиболее заметно интерес к аренде коммерческих помещений вырос в Сочи и Екатеринбурге (в 1,4 раза). В Москве арендой коммерческой недвижимости интересовались на 13% чаще, в Санкт-Петербурге - на 6%. В то же время оживление на рынке аренды коммерческих помещений привело к увеличению арендных ставок: в 1,4 раза - на офисы (около 1 тыс. рублей за кв. м в месяц) и склады (333 рубля за кв. м в месяц), на 12% - на помещения свободного назначения (614 рублей за кв. м в месяц) и торговые площади (892 рубля за кв. м в месяц), на 6% - на объекты общепита (800 рублей за кв. м в месяц).

"Влияние пандемии на рынок коммерческой недвижимости является неоспоримым. После периода низкой востребованности офисных, ресторанных и торговых пространств в прошлом году возникла острая необходимость в адаптации к новым потребностям общества. В этой связи вполне объясним рост популярности площадей свободного назначения, которые отличаются от других коммерческих объектов своей гибкостью и многофункциональностью", - отметил руководитель направления коммерческой недвижимости "Авито Недвижимость" Тимур Зайцев. По его словам, часто в помещениях свободного назначения размещаются салоны красоты, пункты выдачи заказов интернет-магазинов, химчистки, фитнес-студии, склады сервисов быстрой доставки еды и продуктов.

В то же время потребительский спрос на покупку объектов коммерческой недвижимости в целом по стране за первый квартал 2021 года вырос на 5% по сравнению с прошлым годом. В то же время объем предложения для продажи осталось практически неизменным: в годовом выражении он снизился на 2% в годовом выражении и на 3% за квартал. Средняя стоимость квадратного метра выставленных на продажу торговых площадей выросла на четверть (почти 61,7 тыс. рублей за кв. м), на склады - на 25% (11 тыс. рублей за кв. м), на 18% - на помещения свободного назначения (45 тыс. рублей), на офисы - на 17% (60,1 тыс. рублей за кв. м) и на объекты общепита - на 8% (36,1 тыс. рублей за кв. м).