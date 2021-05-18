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Греф ожидает, что рост ставок на ипотечном рынке России будет максимально консервативным

Греф ожидает, что рост ставок на ипотечном рынке РФ будет максимально консервативным.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
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