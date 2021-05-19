В Якутии около трети новостроек возводится с привлечением счетов эскроу

ЯКУТСК, 19 мая. /ТАСС/. Доля возводимых новостроек по договорам долевого строительства с привлечением счетов эскроу превышает в Якутии 28%. При этом все эти дома строятся в столице Якутии, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального Минстроя.

"Всего в Якутии 40 застройщиками ведется строительство 59 объектов с привлечением денежных средств участников долевого строительства, в том числе по 17 объектам 14 застройщиками ведется строительство с использованием счетов эскроу. Общее количество сделок с эскроу-счетами - 681 на сумму 5,981 млрд рублей. Все объекты строятся в Якутске", - сообщили в министерстве.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, а застройщик реализует проект за счет кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщик может только после ввода объекта в эксплуатацию. Действующее законодательство обеспечивает защиту прав и интересов граждан - участников долевого строительства посредством размещения их денежных средств на счетах эскроу, отметили в министерстве.

Первый в Якутии договор о строительстве с долевым участием с использованием эскроу-счетов был подписан в ноябре 2019 года. По данным Минстроя Якутии, в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 17 объектов долевого строительства.