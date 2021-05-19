Депутаты внесли в Госдуму поправки об упрощении регистрации частных домов у аэродромов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Законопроект об упрощении регистрации прав на индивидуальные жилые, садовые, дачные дома и хозяйственные постройки, расположенные на приаэродромных территориях, внесен в Госдуму. Авторами поправок в закон выступила группа депутатов-единороссов во главе с руководителем фракции Сергеем Неверовым.

Сегодня процедура регистрации права на жилые частные дома и хозяйственные постройки, расположенные в границах приаэродромных зон, требует длительных согласований. "Законопроект разработан с целью урегулирования изложенных вопросов, возникших в правоприменительной практике, путем исключения необходимости получения дополнительных согласований на уже построенные объекты", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отметил в беседе с журналистами один из авторов законопроекта, лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, инициатива "позволяет устранить проблемы, возникшие в процессе реализации дачной амнистии. Сегодня, если земельный участок находится на приаэродромной территории, то зарегистрировать его можно только при наличии согласования оператора аэродрома на размещение построек. Для получения такого согласования "необходима длительная и дорогостоящая экспертиза", отметил Неверов.

"Таких объектов недвижимости в России очень много. Предлагаемые нами поправки исключают необходимость получения дополнительных согласований на уже построенные объекты", - подчеркнул он.

В частности, чтобы получить согласование оператора аэродрома, нужно также заключение Роспотребнадзора, оформленное на каждый объект недвижимости. Для его выдачи эксперты проводят натурные замеры авиационного шума, стоимость подобной экспертизы достигает в среднем 35 тыс. рублей за объект, а ее продолжительность - около трех месяцев. Авторы поправок отмечают, что, например, в Московской области насчитывается более 100 тыс. частных домов и хозяйственных построек, на которые распространяются требования по согласованию своей недвижимости, из-за чего регистрация объектов откладывается.

Кроме того, депутаты предлагают после внесения сведений о таких домах и постройках в Единый государственный реестр недвижимости уведомлять об этом орган госвласти или местного самоуправления, который принял решение об установлении приаэродромных зон. "Данная мера позволит осуществлять эффективный мониторинг соблюдения режимов использования на территории указанных зон и территорий", - добавляется в пояснительной записке.

О дачной амнистии

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2026 года дачной амнистии и распространении действия данного упрощенного порядка на участки под индивидуальное жилищное строительство. Речь идет о продлении действия упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые и садовые дома, срок которого истекал 1 марта 2021 года. После этого правообладатели должны были бы воспользоваться порядком, вступившим в силу с 4 августа 2018 года, и уведомлять органы местного самоуправления о начале и завершении строительства на участке для принятия решения о согласовании параметров дома и направлении документов в Росреестр.