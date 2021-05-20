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Глава Сахалина предложил снять возрастные ограничения для "Дальневосточной ипотеки"

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев обещал рассмотреть инициативу Валерия Лимаренко

ТАСС, 20 мая. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил отменить возрастные ограничения для программы "Дальневосточная ипотека".

"Не делать ограничений по возрасту. То есть, если человеку нужно доплатить какие-то деньги за стоимость жилья, у него, понятно, этих денег нет, а ипотеку можно организовать. Это длинные дешевые деньги. 1-2% - ни в одной стране мира нет такого блага, как есть на Дальнем Востоке", - сказал Лимаренко на совещании с участием заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева по вопросу развития жилищного строительства.

"Надо посчитать", - сказал Трутнев.

"Дальневосточная ипотека" предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту - участникам программы "Дальневосточный гектар" и гражданам, переехавшим на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская область
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