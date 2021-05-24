Почти 200 тыс. квартир построено по схеме с эскроу в многоэтажках России

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Полторы тысячи многоквартирных домов на 180 тыс. квартир построено и введено в эксплуатацию с использованием счетов эскроу в рамках проектного финансирования на территории России с 1 июля 2019 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

"По данным информационной системы наш.дом.рф, с 2019 года в России по схеме эскроу построено и введено в эксплуатацию 1,5 тыс. многоквартирных домов на 180 тыс. квартир общей жилой площадью 8,9 млн кв. м", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас по схеме эскроу в РФ строятся еще 5,5 тыс. многоквартирных домов на 1,2 млн квартир общей площадью 57,8 млн кв. м.

Больше всего квартир с эскроу построено в Московской области (15,3 тыс. квартир в 54 домах). Далее следуют Республика Татарстан (8,6 тыс. квартир в 68 домах), Краснодарский край (8,3 тыс. в 83 домах), Челябинская (8 тыс. в 82 домах) и Воронежская (7,9 тыс. в 48 домах) области.

С момента перехода на новые правила финансирования жилищного строительства прошло меньше двух лет, а уже около 180 тыс. российских семей получили современное, качественное жилье в домах, построенных по схеме эскроу, прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. "Такие многоэтажки есть уже в более чем 70 регионах, что свидетельствует о высокой доступности и удобстве нового механизма", - приводит его слова пресс-служба.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.