Власти Москвы заверили, что рост цен на стройматериалы не повлияет на сроки реновации

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Вопросы стоимости стройматериалов и трудовых ресурсов в Москве есть, но они не сорвут сроки строительства по программе реновации. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"К сожалению, эта тенденция продолжается, мы сегодня с коллегами этот вопрос обсуждали. К сожалению, металл, арматура продолжают расти в цене. <...> Существенный рост стоимости на металлоконструкций произошел в дорожно-мостовом строительстве, также жилищном строительстве, несмотря на то, что собираем его не из металлоконструкций. На той неделе заводы бетона тоже предупредили о возможном повышении стоимости материалов", - сказал Загрутдинов в ответ на вопрос об удорожании стройматериалов.

Он отметил, что антимонопольный комитет проводит "большую работу по данному вопросу на уровне РФ". Глава департамента строительства также выразил надежду, что будут выявлены причины удорожания стройматериалов. Загрутдинов подчеркнул, что правительство столицы "держит руку на пульсе" по каждому объекту и готово оперативно реагировать, приводится ежедневный мониторинг стоимости строительно-монтажных работ. По его словам, на сегодняшний день угрозы срыва сроков строительства по программе реновации нет.

"Когда мы проводим торги, мы умножаем начальную стоимость на индекс инфляции. Сегодня стоимость стройматериалов, особенно по металлу, превышает эти коэффициенты. К сожалению, вопрос по трудовым ресурсам [тоже есть]: с того года на этот зарплата работников существенно возросла, и после пандемии коронавируса трудовые ресурсы начинают потихоньку к нам (в Москву - прим. ТАСС) прибывать, но уже планка по заработной плате не падает и имеет тенденцию к росту. Москва активно застраивается, у нас объем строительно-монтажных работ увеличивается, а также благодаря решению о льготной ипотеке у нас активно идет коммерческая стройка", - сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что мониторинг актуальных цен и коммерческих предложений проводит Москомэкспертиза. "По арматуре, к примеру, было 63 тыс. рублей за тонну определенной номенклатуры, а сейчас уже говорят про 73-80 тыс. за тонну", - заключил глава департамента.

О программе

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5 175 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м. с порядка 1 млн жильцов. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года.

Для строительства новых домов подобрано 500 стартовых площадок общей мощностью 7,9 млн кв. м. Они расположены во всех административных округах города, максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу.

24 мая пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на слова заммэра Москвы Андрея Бочкарева сообщила, что число участников программы реновации в Москве, которые уже переехали в новое жилье, превысило 30 тыс., всего же с момента запуска программы начато переселение 38 тыс. москвичей из 256 старых домов.

Так, по программе сейчас построено 113 новых домов площадью порядка 1,3 млн кв. м, из них под заселение уже передано 89. Продолжается строительство 174 домов мощностью 2,8 млн кв. м, еще 92 новостройки мощностью 1,8 млн кв. м находятся в проектировании. Также завершен демонтаж 50 старых домов.