Фонд дольщиков планирует создать аналог сайта госуслуг для пострадавших граждан

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Аналог портала госуслуг для обманутых дольщиков будет создан в Единой информационной системе жилищного строительства. С помощью него планируется провести учет пострадавших граждан, а также осуществлять компенсационные выплаты, сообщил в интервью ТАСС гендиректор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев.

"У нас есть задача - создать личные кабинеты арбитражных управляющих, регионов и дольщиков в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). <…> Сами дольщики смогут заявить о себе, самостоятельно зарегистрировавшись в ЕИСЖС. Кроме того, граждане должны будут загрузить на сайт платежные документы, акты приема-передачи, договоры", - сказал Тимофеев.

Фонд, в свою очередь, будет проверять документы и таким образом понимать, действительно ли человек является обманутым дольщиком. Личный кабинет гражданина также позволит понять, сколько на самом деле насчитывается пострадавших дольщиков, потому что сегодняшняя цифра в 158 тыс. человек основана на той информации, которую подают регионы, отметил Тимофеев.

Кроме того, через эти личные кабинеты фонд планирует выплачивать компенсации дольщикам - это было бы гораздо быстрее, уверен глава фонда. "Мы бы также хотели с помощью ЕИСЖС наладить с Пенсионным фондом вопрос учета материнского капитала, использованного при покупке строящейся квартиры, чтобы после выплат компенсаций за недостроенное жилье материнский капитал был защищен и возвращен в Пенсионный фонд, и гражданин в последующем мог воспользоваться им еще раз. Таким образом, платформа будет работать по типу сайта госуслуг", - пояснил Тимофеев.

По его словам, личные кабинеты арбитражных управляющих позволят автоматизировать работу и сократить сроки подготовки и передачи документов в Фонд дольщиков. Власти регионов в своем личном кабинете будут размещать дорожные карты по проблемным объектам. "Таким образом, мы будем понимать, нет ли срыва сроков, все ли обязательства выполнил регион. <…> Информация будет в открытом доступе, то есть любой гражданин сможет увидеть, когда его права будут восстановлены", - отметил глава Фонда дольщиков.

Предполагается, что в июле появится личный кабинет арбитражного управляющего и в скором времени после этого - кабинеты регионов и пострадавших граждан, добавил Тимофеев. "Оператором Единой информационной системы жилищного строительства выступает ДОМ.РФ. Мы ему предоставили необходимые требования и технические задания. ДОМ.РФ обещает нам в ближайшее время усовершенствовать данную систему", - отметил он.