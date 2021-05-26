Под "дальневосточные кварталы" выделят три площадки в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 26 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края определят площадки под "дальневосточные кварталы" в двух городах региона, сообщил врио губернатора Хабаровского края во время отчета о деятельности правительства перед Законодательной думой региона.

"По нашей просьбе Минвостокразвития России запускает новую инициативу - "Дальневосточные кварталы". У застройщиков жилья появится возможность воспользоваться режимом ТОР - территорий опережающего развития, включая меры поддержки по созданию коммунальной и социальной инфраструктуры. Мной поставлена задача подготовить под "Дальневосточные кварталы" не менее трех участков. В Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре", - сказал Дегтярев.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщал, что работа по реализации программы "Дальневосточный квартал" уже начата, результатом ее станет создание в городах Дальневосточного федерального округа новых комфортных жилых кварталов. На проекты комплексной застройки, соответствующие критериям программы, предлагается распространить льготы для резидентов территорий опережающего развития.

Дегтярев добавил, что комплексное освоение участков - основной инструмент роста жилищного строительства. Только в Хабаровске сформировано шесть участков под комплексную жилищную застройку. Первоочередной участок - это микрорайон Ореховая сопка, на территории которого необходимо построить свыше 1 млн кв. м жилья. "Мы уже развернули работу с федеральным центром по привлечению финансирования под создание инфраструктуры на территориях комплексной застройки", - сказал Дегтярев. По итогам прошлого года в крае ввели 229 тыс. кв. м жилья. Президентом страны поставлена задача довести ввод жилья в крае до 1 млн кв. м. На такие показатели край выйдет в 2024 году.

"До сих пор в крае не получили развития проекты арендного жилья. По этому направлению готовим отдельную программу с корпорацией "ДОМ.РФ". Она уже поддержана руководителем Виталием Леонтьевичем Мутко. Серьезного внимания требует сфера индивидуального жилищного строительства. Массивы под ИЖС нужно планировать на комплексной основе. Создавать на них проекты инфраструктуры. Сделать реально доступными ипотечные кредиты. Поэтому по моей инициативе запускаем флагманский проект "Дом дальневосточника". Причем на основе деревянного домостроения. Из собственного сырья", - сказал Дегтярев.

Правительству края поставлена задача развернуть производство деревянных домокомплектов в течение этого года и выйти на выпуск 1 тыс. домокомплектов в год.