Москва выставила на электронные торги 27 нежилых помещений

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Москва выставила на продажу 27 нежилых помещений свободного назначения, которые можно приобрести для коммерческих целей через процедуру публичного предложения. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"При продаже через публичное предложение снижение начальной цены в ходе электронных торгов может составить до 50%. В настоящий момент на продажу выставлено 27 нежилых помещений в 10 округах столицы. Будущие собственники смогут открыть в них офисы, магазины и любые другие коммерческие учреждения, которые можно разместить в жилых домах согласно действующему законодательству. По итогам I квартала 2021 года через публичное предложение город реализовал 51 нежилое помещение общей площадью 9,7 тыс. кв. м", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Площадь помещений составляет от 43,4 до 1 723,8 кв. м. Их могут приобрести физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Исключение составляют государственные и муниципальные предприятия и учреждения, в уставном капитале которых доля РФ превышает 25% (кроме случаев, предусмотренных ст. 25 закона "О приватизации государственного и муниципального имущества").

На юго-западе Москвы, по словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, представлены шесть объектов. Пять помещений продаются на юге столицы, по три - на севере, северо-востоке и на юго-востоке, по два - на западе и востоке и по одному объекту выставлено на северо-западе, в центре и в Зеленограде, отметил он. По всем лотам ведется заявочная кампания, продажа помещений состоится в электронной форме.