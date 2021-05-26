Фонд дольщиков восстановит права на жилье еще 650 человек в шести регионах России

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решение завершить долгострои для 303 человек и выплатить компенсации за недостроенные дома около 350 обманутым дольщикам, сообщила в среду пресс-служба вице-премьера РФ, председателя наблюдательного совета фонда Марата Хуснуллина.

"На очередном заседании наблюдательного совета фонда принято решение по восстановлению прав 651 дольщика в 6 субъектах Российской Федерации: в Московской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской и Ростовской областях и в Республике Саха (Якутия)", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина. Он уточнил, что 303 человека получат жилье после завершения строительства домов, а 348 дольщикам будут выплачены компенсации по рыночной стоимости квадратного метра.

Так, по одному дому в Московской области (застройщик "Главградострой") и Якутии (Региональный общественный фонд "ИИТИИ") будут достроены, по четырем домам в Свердловской ("Интерстройметалл"), Челябинской ("Социальный сервис"), Новосибирской ("ДЖН"), Ростовской ("Донквартстрой") областях - будут проведены выплаты, добавил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев. На эти цели будет направлено 717 млн рублей, из них 235 млн рублей - на достройку и 482 млн рублей - на компенсаций.

Ранее в интервью ТАСС гендиректор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительств Константин Тимофеев сообщал, что права всех обманутых дольщиков России будут восстановлены до конца 2023 года. Для этого дополнительно к уже предусмотренному финансированию из федерального бюджета потребуется около 60 млрд рублей, отмечал он. По словам Тимофеева, в 2021 году планируется принять решения о завершении строительства или выплате компенсаций по более чем 700 проблемным объектам, тем самым восстановив права 45 тыс. обманутых дольщиков. В целом, по оценкам гендиректора фонда, в России насчитывается 158 тыс. обманутых дольщиков.