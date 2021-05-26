Власти Кировской области скорректируют сметную стоимость капремонта из-за роста цен

КИРОВ, 26 мая. /ТАСС/. Власти Кировской области проведут корректировку сметной стоимости работ по капитальному ремонту домов в связи с ростом цен на строительные материалы, чтобы повысить заинтересованность бизнеса в заключении контрактов. Об этом в среду рассказал губернатор региона Игорь Васильев в ходе встречи с предпринимателями.

Ранее в правительстве области сообщали, что в 2021 году были признаны несостоявшимися 147 электронных аукционов в отношении 240 домов, включенных в план капитального ремонта 2021 года. Как отметил в ходе встречи с губернатором председатель правления Объединения строителей Кировской области Даниил Ложеницын, предпринимателям не выгодно выполнять работы по программе капитального ремонта из-за серьезного роста цен на стройматериалы, не учтенного в сметной документации. Те же компании, которые уже заключили контакты, зачастую не в состоянии выполнить условия.

"Абсолютно понимаю, вижу проблему. Будем проводить работу с тем, чтобы скорректировать сметную стоимость и сделать работы привлекательными. Скачок цен произошел", - сказал Васильев.

Он также отметил, что необходимо особое внимание обратить на качество материалов при проведении работ. "Надо подумать над современными технологиями", - отметил Васильев.

Как отмечают в пресс-службе правительства области, подрядчики сталкиваются также с рядом других проблем. Так, некоторые жильцы отказываются пропускать подрядные организации к месту проведения ремонта. В 2020 году по этим причинам не были выполнены работы по капитальному ремонту в 53 домах, в 2021 году таких домов уже 16.

По данным правительства, в 2021 году предусмотрен капитальный ремонт в 931 многоквартирном доме, завершены работы в 65 домах, ведутся работы в 250 домах. Проектная документация готовится для ремонта еще 179 домов, на различных стадиях конкурсных процедур находится отбор подрядных организаций для проведения ремонта 309 домов. Всего в региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов включено 9 936 домов, из которых 1 697 домов формируют фонд капитального ремонта на специальном счете. За период реализации программы капитальный ремонт проведен в 3 111 домах Кировской области.