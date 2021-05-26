Врио главы Пензенской области предложил дать регионам право изменять программу капремонта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Пензенской области Олег Мельниченко предложил предоставить регионам возможность актуализировать программу капитального ремонта или формировать краткосрочные планы исходя из фактического состояния конструктивных элементов и инженерных систем домов, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова.

Полпред в среду провел заседание совета округа по вопросу функционировании в регионах ПФО региональных систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД). В мероприятии приняли участие в том числе министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий.

"В целях создания комфортных условий для проживания граждан, выполнения своевременного и качественного капитального ремонта Олег Мельниченко предложил на федеральном уровне предоставить регионам возможность актуализировать программу капитального ремонта или возможность формировать краткосрочные планы, исходя из фактического технического состояния конструктивных элементов и инженерных систем домов", - сообщили в пресс-службе.

Также Мельниченко считает, что необходимо обеспечить доступ региональных операторов к информации, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), а также государственном кадастре недвижимости для того, чтобы упорядочить уплату взносов за капремонт. "Кроме того, было предложено установить на федеральном уровне ограничения при переходе со специального на общий счет регионального оператора", - добавили в пресс-службе.

Как отметил председатель правления Фонда ЖКХ Константин Цицин, действующие региональные программы капремонта в ПФО охватывают 152 тыс. многоквартирных домов общей площадью более 500 млн кв. м, в которых проживают 24 млн человек. По мнению Цицина, главам регионов необходимо взять под личный контроль управление программами, включая вопросы планирования и организации проведения ремонта, ускорения закупочных процедур в 2021 году для реализации планов капремонта на 2022 год. Также в регионах, по его мнению, следует обеспечить утверждение адресных планов по замене всех лифтов с истекшим или истекающим сроком эксплуатации.

Система региональных программ капитального ремонта была запущена в 2014 году.