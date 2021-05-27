Суд снял с рассмотрения жалобу на приговор Соболь по делу о проникновении в чужую квартиру

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Перовский суд Москвы снял с рассмотрения апелляционную жалобу юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом) Любови Соболь на решение приговорить ее к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужое жилище, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Уголовное дело в отношении Соболь возвратить мировому судье для устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела в суде апелляционной инстанции", - огласила решение судья Светлана Александрова.

Такое решение было принято в связи с тем, что в материалах дела в суде первой инстанции не были отражены замечания прокурора в адрес адвоката осужденной Владимира Воронина.

Ранее мировой суд назначил Соболь условное наказание в виде исправительных работ сроком на год с удержанием 10% от зарплаты в пользу государства. Суд счел ее вину полностью доказанной. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие несовершеннолетней дочери у осужденной, а в качестве отягчающих - тот факт, что преступление совершено группой лиц.

По данным СК, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись брошенной женой и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, с которым ей не позволяют общаться. Когда хозяйка открыла дверь, она оттолкнула ее и, применяя физическую силу, ворвалась в квартиру и обошла все помещения, снимая свои действия на телефон. В квартире Соболь пыталась найти предполагаемого сотрудника спецслужб Константина Кудрявцева. Потерпевшими по делу признаны теща Кудрявцева Галина Субботина и его жена.