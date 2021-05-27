Роль умных технологий в создании комфортной жизни в городах обсудят на ПМЭФ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Концепцию умного города, а также роль интеллектуальных технологий в улучшении качества жизни горожан и развитии человеческого потенциала обсудят 2 июня на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила в четверг пресс-служба организатора сессии - девелоперской группы компаний "Кортрос".

"В рамках сессии "Smart City: от технологического прорыва к созданию условий для развития человеческого потенциала", которая состоится 2 июня на Петербургском международном экономическом форуме, предлагается обсудить вопросы того, каким должен быть город будущего, какие технологии умного города способны принципиально изменить качество жизни, какое влияние на формирование концепции умного города окажет трансформация человека будущего, и может ли Россия стать трендсеттером в сфере развития городских инноваций", - говорится в сообщении.

В дискуссии примут участие первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, президент группы компаний "Кортрос" Вениамин Голубицкий, главный исполнительный директор Hyperloop Transportation Technologies Дирк Алборн и сооснователь компании "Юникорн" Алексей Южаков.

Кроме того, к участию в сессии приглашены министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, председатель попечительского совета Сколковского института науки и технологий, председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг.

Как отмечают организаторы, "умные города" в современном мире должны использовать современные интеллектуальные технологии для роста эффективности управления городом и повседневного улучшения качества жизни горожан, создавать комфортное взаимодействие с городской средой. При этом концепция "смарт-сити", помимо интеллектуальной оболочки, должна создавать условия, чтобы человек мог развиваться, творить, строить бизнес в комфортной, безопасной, экологичной среде.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Запланировано проведение более ста дискуссий.