Предложение больших квартир и апартаментов в новостройках Москвы снизилось в мае на треть

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Объем предложения квартир и апартаментов площадью от 100 кв. м на первичном рынке недвижимости в старых границах Москвы сократился на треть в мае 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Такие данные приводятся в исследовании девелоперской компании Capital Group (имеется в распоряжении ТАСС).

"В мае 2021 года на первичном рынке старой Москвы было представлено 3,5 тыс. квартир и апартаментов площадью более 100 кв. м. При этом, еще годом ранее объем предложения составлял на 33% больше и оценивался на уровне 5,3 тыс. лотов", - говорится в аналитике Capital Group.

Квартиры и апартаменты площадью более 100 кв. м чаще всего представлены в жилых комплексах бизнес-, элит- и премиум-класса. Доля такого жилья в общем объеме предложения на рынке новостроек Москвы оценивается в 15%, отмечают аналитики компании. По оценке Capital Group, в жилых комплексах бизнес-класса выставлено на продажу 1,6 тыс. лотов площадью от 100 кв. м, средняя стоимость кв. м достигает 320 тыс. рублей, что на 9% ниже среднего показателя в целом по этому классу.

Аналитики Capital Group связывают сокращение объема предложения квартир и апартаментов больших площадей с ростом интереса покупателей к такому формату жилья. Например, по итогам 2020 года в старых границах Москвы продано 439 тыс. кв. м жилья в новостройках площадью от 100 кв. м, что превышает показатели 2019 года на 8%.