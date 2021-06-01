Сбербанк сообщил о снижении ставок на аренду жилья в России почти на 15% за год

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Средний ценник на аренду жилья в России за год уменьшился на 15% - до 23 тыс. рублей. Причиной тому послужил объем предложения, превышающий спрос, а также выгодные ипотечные ставки, сообщила во вторник пресс-служба Сбербанка.

"По данным сервиса "Домклик", средние ставки на аренду жилья в России снизились почти на 15%. Весной этого года арендовать квартиру в среднем можно за 23 тыс. рублей по России. Годом ранее арендная ставка была выше - 27 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Вместе с этим растет объем предложения. В апреле на сервисе "Домклик" размещено на 15% больше объявлений о сдаче жилья, чем годом ранее. При этом спрос вырос в несколько раз - количество запросов "снять квартиру" увеличилось почти в 1,9 раза (4,8 млн пользователей), "снять жилье" - в 4,4 раза (894 тысячи пользователей). Также выросло количество посетителей ресурса, которые хотели арендовать комнату, - более чем в 1,6 раза (732 тыс. человек).

"Деловая активность населения восстанавливается, и на рынке аренды жилья складывается интересная ситуация <...> Как мы видим, предложение превышает спрос. На фоне этого многим арендодателям пришлось опустить ставки, что мы сейчас и наблюдаем", - приводятся в сообщении слова вице-президента, директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Николая Васёва.

Он добавил, что к снижению ценника на арендном рынке также привели выгодные ипотечные ставки, так как многие, кто снимал раньше жилье, предпочли купить собственное. Кроме того, увеличился спрос на аренду частных домов, который, как правило, активизируется с апреля по июль. Рост составил 36% к апрелю прошлого года.