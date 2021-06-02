В Москве в районе Митино по реновации в новые дома должны переехать 2,4 тыс. человек

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Четырнадцать домов включены в программу по реновации в районе Митино в Москве, в новые квартиры переедут 2,4 тыс. жителей. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин, который осмотрел новый дом по адресу: Парковая улица, д.33, переданный под заселение.

"В Митино в программу реновации включены 14 домов, расположенных в бывшем рабочем поселке Новобратцевский. В новые квартиры должны переехать 2,4 тыс. жителей. В районе определены две стартовые площадки общей мощностью 41,6 тыс. кв. м жилья", - сказал Собянин.

По его словам, у новых домов улучшенная отделка, на одном уровне сделаны подъезды и лифты, первые этажи отданы под коммерческие объекты, чтобы предприятия услуг и торговли находились рядом. Балконы остекленные, все с корзинами для кондиционеров.

"Я думаю, что жители долго ждать не будут. В две волны переселят всех. После того, как снесем рядом стоящие дома, выйдем на площадку, будет уже второй этап строительства, чтобы уже всех [оставшихся жителей] переселить", - добавил мэр.

Для отделки фасада применены навесные панели из керамогранита темно-коричневого и белого цвета. Лоджии и балконы застеклены. В новостройке имеется 301 квартира, в том числе 118 однокомнатных, 98 двухкомнатных и 85 трехкомнатных. Общая площадь квартир составляет 16,9 тыс. кв. м. Улучшенная отделка квартир и мест общего пользования выполнена в соответствии с требованиями московского стандарта реновации.

В здании создана безбарьерная среда для комфортного доступа маломобильных граждан. В подземный паркинг на 128 машиномест можно спуститься на лифтах непосредственно со своего этажа. Жители дома вправе приобрести машиноместа со скидкой 40%. Нераспроданные машиноместа будут предложены жителям района.