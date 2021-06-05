Песков назвал кумулятивным эффект от продления ипотечных льгот

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Льготные ипотечные госпрограммы в России имеют серьезный направленный эффект в экономике, их продление станет полезным фактором поддержки отрасли. Такое мнение высказал в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе выступления на форуме президент России Владимир Путин озвучил ряд мер по продлению льготных ипотечных программ для покупателей жилья в новостройках и для российских семей с детьми.

"Льготная ипотека - она же для рынка, там чуть-чуть произошло подорожание, в силу различных факторов, но в целом кумулятивный, благоприятный эффект для экономики очень трудно переоценить", - сказал Песков.

По мнению пресс-секретаря главы государства, льготная программа ипотеки на новостройки по ставке 6,5% годовых оказалась очень полезной мерой для экономики в 2020 году. "Сейчас, поскольку многие кризисные элементы еще сохраняются, это тоже будет полезно", - полагает он.

Ипотечные программы

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии ПМЭФ предложил продлить программу льготной ипотеки во всех регионах страны до 1 июля 2022 года, установив ставку по ней в размере 7%. Предельная сумма кредита станет единой для всех регионов и будет составлять 3 млн рублей.

Глава государства также предложил распространить действие семейной ипотеки на все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года. Уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по льготной ставке, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падением спроса и оттоком денег из-за спада в экономике в связи с пандемией. Такой ипотечный кредит, согласно нынешним условиям, можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но затем кабмин продлил ее до 1 июля 2021 года.

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых была запущена в начале 2018 года по поручению Путина. Она действует для семей, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок, а также для семей, в которых есть ребенок с инвалидностью. Программа дает возможность не только взять кредит на квартиру в новостройке, но и рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей - 12 млн рублей, для остальных регионов - 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры. В апреле правительство РФ расширило условия программы семейной ипотеки на строительство частного дома и приобретение земельного участка.