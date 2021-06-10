Опрос: большинство россиян ждут роста ставок по ипотеке во второй половине 2021 года

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Более 60% россиян ожидают, что ставки по ипотечным кредитам во второй половине 2021 года вырастут. Большинство из респондентов считают, что ставки повысятся в 1-2 процентных пункта, свидетельствуют результаты проведенного банком "Открытие" опроса (есть в распоряжении ТАСС).

Опрос показал, что больше 60% россиян уверены, что ставки по ипотеке во второй половине 2021 года вырастут. При этом 38% полагают, что этот рост будет незначительным, в пределах 1-2 процентных пункта, еще четверть респондентов ожидают роста ставок на пять процентных пунктов и более. 8% опрошенных считают, что ставки по ипотеке до конца года останутся на текущем уровне. И только 1% прогнозируют их снижение. Вместе с тем 29% респондентов затруднились ответить, что будет со ставками по ипотеке.

При этом 35% опрошенных считают, что цены на жилье продолжат расти вне зависимости от наличия или отсутствия программы льготной ипотеки. Лишь 15% опрошенных уверены, что в случае отмены госпрограммы цены на жилье начали бы снижаться. Еще 20% придерживаются мнения, что после отмены льготной ипотеки цены на квартиры остались бы на текущем уровне. 30% затруднились оценить динамику цен в случае прекращения госпрограммы.

Опрос проведен банком "Открытие" 5-8 июня по репрезентативной выборке среди тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

О программе льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падением спроса и оттоком денег из-за спада в экономике в связи с пандемией. Ипотечный кредит на льготных условиях, согласно нынешним условиям, можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.

В начале июня этого года президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил продлить программу льготной ипотеки на новостройки во всех регионах страны до 1 июля 2022 года, установив ставку по ней в размере 7% вместо нынешних 6,5%. Предельная сумма кредита станет единой для всех регионов РФ и будет составлять 3 млн рублей.