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На программу софинансирования ипотеки для многодетных семей направят 27 млрд рублей

По словам главы правительства Михаила Мишустина, эта сумма позволит обеспечить жильем не менее 60 тыс. многодетных семей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Правительство России направит 27 млрд рублей на программу софинансирования ипотеки для многодетных семей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая в четверг заседание кабмина.

Он отметил, что по поручению президента правительство продолжает поддерживать семьи, где родился третий и последующие дети. Они получают по 450 тыс. рублей, которые могут использовать на погашение ипотечных кредитов. "Люди этим активно пользуются, поэтому необходимо дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете. Направим сегодня более 27 млрд рублей, это позволит обеспечить своим жильем не менее 60 тыс. многодетных семей", - отметил Мишустин.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий цели ипотечного кредита по государственной программе софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей. Теперь его можно использовать для строительства жилья или покупки недостроенного дома.

С сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.

Согласно закону, многодетные родители смогут использовать эти средства не только на покупку или постройку индивидуального жилья, но и на приобретение строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве, а также для ремонта или в качестве паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива. Кроме того, получить господдержку можно будет по кредитам, целью которых является приобретение жилого помещения с ремонтом или неотделимыми улучшениями.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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