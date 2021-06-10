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Число договоров по программе "Дальневосточная ипотека" за 1,5 года превысило 20 тыс.

Самый высокий спрос на ипотеку наблюдается среди жителей Приморья, Якутии и Хабаровского края

ТАСС, 10 июня. Более 20 тыс. договоров на сумму около 75 млрд рублей заключили по программе "Дальневосточная ипотека" за 1,5 года ее действия. Наиболее высокий спрос на льготные жилищные кредиты отмечается в Приморье, Якутии и Хабаровском крае, сообщила пресс-служба Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"По состоянию на сегодняшний день 14 банков - участников программы "Дальневосточная ипотека" заключили 20 204 договора на предоставление льготных кредитов. Общая сумма выданных с момента старта программы средств составила 74,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Поясняется, что наиболее активно программа реализуется в Приморском крае, где выдано 5 749 кредитов на общую сумму 23 млрд рублей. В Якутии заключено 4 170 договоров на сумму 16,6 млрд рублей, в Хабаровском крае - 2776 договоров на сумму 10,5 млрд рублей.

Также банками выдано 1 215 кредиторов на индивидуальное жилищное строительство на общую сумму 4,8 млрд рублей.

"Примечательно, что размер ставки был изначально установлен на уровне 2%, но в результате межбанковской конкуренции у жителей появилась возможность взять ипотечный кредит под 1% и даже 0,9%. Кроме того, программа "дальневосточной ипотеки" позволила активизировать жилищное строительство в ДФО и внесла свой вклад в запуск новых проектов. Благодаря этому Дальний Восток стал единственным федеральным округом, где по итогам 2020 года наблюдался рост объемов строительства на 9%, в том время как в среднем по РФ объемы строительства упали на 13%", - цитирует пресс-служба управляющего директора ДОМ.РФ по Дальнему Востоку Александра Левинталя.

"Дальневосточная ипотека" предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту - участникам программы "Дальневосточный гектар" и гражданам, переехавшим на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

Теги
РоссияЛевинталь, Александр БорисовичПриморский крайЯкутияХабаровский край
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