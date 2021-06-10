Хуснуллин заявил, что ввод жилья в России за пять месяцев вырос почти на 24%

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Более 27 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию в России с января по май, что почти на 24% больше, чем годом ранее, сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Хочу отметить, что по состоянию на 1 июня 2021 года, по оперативным данным регионов, динамика ввода по отношению к аналогичному периоду прошлого года - плюс 23,6%, что составляет 27,4 млн кв. м. 39 регионов находятся в зеленой зоне, то есть идут с опережением, выше, чем в среднем по стране", - привела пресс-служба Хуснуллина его слова.

Он отметил, что сейчас правительство прорабатывает правила отбора проектов для предоставления инфраструктурных кредитов. "Ожидаем, что правила отбора будут приняты сразу же после подписания президентом поправок в Бюджетный кодекс", - добавил вице-премьер.

Хуснуллин пояснил, что инфраструктурные бюджетные кредиты будут предоставляться на реализацию проектов строительства объектов транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристской инфраструктур, объектов инфраструктуры технопарков и в сфере жилищного строительства, а также в целях инвестиций в общественный транспорт.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил утвердить до 1 июня порядок отбора проектов, финансируемых с помощью механизма инфраструктурных кредитов, и порядок финансового контроля за проектами со стороны Федерального казначейства. Ожидается, что до конца 2023 года будет выдано инфраструктурных кредитов на сумму не менее 500 млрд рублей.

Среди проектов, которые уже детально проработаны и готовы к получению финансирования по новой схеме, Хуснуллин называл транспортные проекты: интеграция линии метро в трамвайную сеть в Челябинске, строительство новых станций метрополитена в Нижнем Новгороде, строительство моста через реку Обь в Ямало-Ненецком автономном округе и развитие метро в Красноярске.