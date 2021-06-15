Главный архитектор Москвы: средняя высота домов программы реновации составит 14 этажей

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Высота домов программы реновации в Москве преимущественно не превышает 14 этажей. Об этом сообщил во вторник в интервью ТАСС главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Понятно, что у нас много [построенных в рамках реновации] зданий выше 14 этажей, но для уровня современного города это вообще даже не высота, потому что много зданий и ниже 14 этажей. Средняя этажность, если сегодня взять принцип "один подъезд - одно здание" и поделить количество секций на количество этажей, мы приходим к цифре порядка 14 этажей. Это средняя этажность, вполне гуманная", - сказал Кузнецов.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5 175 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м с порядка 1 млн жильцов. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года.

Для строительства новых домов подобрано более 500 стартовых площадок, они расположены во всех административных округах города, максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу.

Двадцать четвертого мая пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева сообщила, что число участников программы реновации в Москве, которые уже переехали в новое жилье, превысило 30 тыс., всего же с момента запуска программы начато переселение 38 тыс. москвичей из 256 старых домов.