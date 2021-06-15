В Грозном открыли жилой комплекс для переселения из аварийных домов более 300 семей

ГРОЗНЫЙ, 15 июня. /ТАСС/. Современный жилой комплекс открыли в Грозном для переселения более 300 семей, проживающих в аварийных домах. Территория микрорайона обустроена всей необходимой инфраструктурой - стоянками, пешеходными тротуарами, зоной отдыха, детскими площадками и зоной воркаут, передает корреспондент ТАСС.

Ключи от квартир общей площадью 16 782 кв. м вручили глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин и генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

"В этом году планируем одними из первых досрочно завершить федеральный проект, реализация которого была рассчитана 2025 года. За три года построено 33 многоквартирных дома, куда мы смогли переселить 3,5 тыс. жителей республики. Эти цифры демонстрируют огромную работу", - сказал на открытии комплекса Кадыров.

В свою очередь Степашин отметил, что досрочное завершение программы позволит республике получить дополнительное финансирование для переселения оставшихся 4 тыс. граждан. "Приятно, что республика прекрасно решает проблему переселения из аварийного жилья. Вы умеете строить качественно и беречь свое жилье. Чеченская Республика должна стать первым субъектом в России, где не будет ни одного аварийного дома", - отметил он.

В текущем году на территории республики, в том числе и в рамках данного комплекса, планируется завершить строительство еще 13 многоквартирных домов с общей площадью жилых помещений более 25 тыс. кв.м на 520 квартир, в которые будут переселены еще 1,5 тыс. граждан, дома которых были признаны аварийными до 1-го января 2017 года. В результате регион завершит предусмотренные мероприятия региональной программы.

В России реализуется программа расселения из аварийного жилья, которое было признано таким до 1 января 2017 года. Согласно национальному проекту "Жилье и городская среда", в целом к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. При этом к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда.

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