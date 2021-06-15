Жильцы домов, где меньше 5 квартир, смогут сами принять решение о программе капремонта

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции "Единая Россия" во вторник внесла в Госдуму законопроект о праве жильцов домов, в которых меньше пяти квартир, самим принимать решение по вопросу об участии в программе капитального ремонта. Текст опубликован в думской электронной базе.

В пояснительной записке авторы указывают на то, что в 2018 году в Жилищный кодекс РФ было внесено изменение, которое позволяет не включать в региональную программу капитального ремонта дома, в которых менее пяти квартир. "Целью данного изменения было дать возможность собственникам малоквартирных домов не зависеть от региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, а самим решать, когда и что ремонтировать", - отмечают авторы.

Однако, констатируют они, "на практике получилось так, что данной нормой некоторые региональные фонды капитального ремонта стали злоупотреблять". Для улучшения своих финансовых показателей они исключают малоквартирные дома из программы.

В связи с этим депутаты предлагают дополнить Жилищный кодекс положениями, согласно которым "многоквартирные дома с менее чем пятью квартирами могут не включаться в региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома только с согласия собственников". Жильцы получат право "решать, каким образом будет осуществляться ремонт общего имущества в их многоквартирном доме".