Первые 100 домов по программе реновации расселили в Москве

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Первая сотня жилых домов по программе реновации расселена в Москве, половина из них уже демонтированы. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Программа реновации сейчас реализуется во всех административных округах города. Мы отселили ровно 100 домов, половина из которых снесены. Освобожденные территории становятся ресурсом для проектирования и строительства на последующих этапах программы", - сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что в указанных домах проживали более 14 тыс. жителей. Отселенные дома находятся, в основном, в Юго-Западном, Западном и Центральном округах столицы.

Левкин отметил, что адресный перечень "стартовых площадок" насчитывает 513 позиций. "Градостроительного ресурса подобранных "стартов" достаточно для строительства более 8 млн кв. м жилья", - добавил он.

Как уточнили в пресс-службе Стройкомплекса Москвы, по программе реновации в стадии проектирования и строительства находятся 288 объектов. Начато переселение более 40 тыс. жителей из 274 домов, новые квартиры получили 31,5 тыс. человек.