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Более 70 человек переселят из аварийного жилья в чувашском городе Шумерля до конца года

Всего будут расселены 34 жилых помещения общей площадью 1,1 тыс. кв. м

ТАСС, 17 июня. Расселение двух аварийных многоквартирных домов запланировано в городе Шумерля (Чувашия) до конца года по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщил ТАСС в среду глава республики Олег Николаев.

"В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" планируется расселить в городе Шумерля 70 граждан из 34 жилых помещений общей площадью 1,1 тыс. кв. м. Это два аварийных дома", - сказал он.

Глава республики уточнил, что мероприятия этого нацпроекта также включают строительство очистных сооружений поверхностного стока в центральной части города Чебоксары и дороги в микрорайоне "Олимп" в столице республики.

"В целом реализация всех национальных проектов в республике в 2021 году предполагает строительство 44 объектов капитального строительства. Из них до конца года планируется ввести в эксплуатацию 19 объектов", - отметил он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики, всего на сегодняшний день в Чувашии требуется расселение 23 жилых домов, в которых проживает 561 человек. Общая площадь этих помещений составляет 8,4 тыс. кв. м.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Теги
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашия
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